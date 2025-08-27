Escolas estaduais do Amazonas enfrentam situação precária

Não são apenas os hospitais do Amazonas que se encontram em condições alarmantes — as escolas estaduais também enfrentam uma situação precária.





Nesta quarta-feira (27), a deputada estadual Mayra Dias (Avante) denunciou, na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), as graves deficiências estruturais das unidades de ensino da rede estadual. Segundo ela, alunos, professores e servidores convivem diariamente em prédios inseguros e sem condições adequadas para o exercício da educação.

Atualmente, o Amazonas registra 92 obras escolares paralisadas, inacabadas ou canceladas, além de mais de 400 escolas com problemas de saneamento. O cenário já motivou ações de fiscalização por parte do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e do Ministério Público.

Mayra citou como exemplo o Colégio Amazonense Dom Pedro II, em Manaus, que está há 16 anos sem reformas, com infiltrações, rachaduras e risco de incêndio. Ela também mencionou a Escola Estadual Aristóteles Conte de Alencar, localizada no bairro Coroado, que foi interditada por risco iminente de desabamento.

No interior, a parlamentar destacou a situação da Escola Estadual Tereza Lemos, em Atalaia do Norte, onde o Ministério Público identificou risco elétrico, banheiros insalubres e um refeitório em condições precárias — fatores que levaram à suspensão das aulas. Para Mayra, esses casos demonstram que a educação não tem sido tratada como prioridade e reforçam que é dever do Estado garantir um ambiente escolar seguro e digno.

A deputada também cobrou a valorização dos profissionais da educação. Segundo ela, até o momento, não há definição sobre o pagamento das datas-base de 2022 e 2023 — um direito assegurado por lei e aguardado pela categoria.