Escritório Social Fluvial chega a Vila Amazônia para ações com egressos do Sistema Prisional

Atendendo um pedido do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF), a Prefeitura de Parintins realizou nesta segunda-feira (07), por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (SEMASTH), a 1ª edição do Escritório Social Fluvial, na Comunidade Santa Maria de Vila Amazônia, um projeto que oferece apoio a pessoas egressas do sistema prisional e seus familiares.





A equipe, formada por assistentes sociais, assessoria jurídica, pedagoga e outros colaboradores, iniciaram os trabalhos com entrega de informativos na Balsa Arthur Virgílio, que transporta passageiros de Parintins até a comunidade que dá acesso ao Assentamento da Gleba de Vila Amazônia.

Na comunidade, a equipe do Escritório Social realizou acolhimento com os pacientes da Unidade Básica de Saúde “Pe. Francisco Lupino” e na ação de saúde no Casarão para agentes comunitários de saúde (ACS). A divulgação se estendeu aos usuários do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e por meio da voz Comunitária.

Os acompanhados do Escritório Social residentes na Comunidade receberam visitas domiciliares da equipe. As atividades culminaram com palestras e orientações preventivas para estudantes do 6° e 7° ano do Ensino Fundamental na Escola Municipal Tsukasa Uyetsuka, abordando temáticas de cidadania, criminalidade e projetos de vida.

Segundo a coordenadora do Escritório, Lorena Cristina Sant’ Anna, a ação foi positiva. “Uma iniciativa que tem o apoio da Prefeitura, da Secretaria de Assistência Social, com o objetivo de divulgar os serviços disponíveis a pessoas egressas do sistema prisional à população da zona rural do município, no nosso Escritório Social”, destaca.