Escultura de cinco metros de diâmetro na Ponta Negra será símbolo do Prêmio United Earth

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado pelo presidente e diretor-executivo da organização internacional United Earth, Marcus Nobel, lançou nesta segunda-feira, 27/2, o projeto que vai dar à capital amazonense uma escultura do Prêmio United Earth Amazônia, como um novo legado do Prêmio Nobel na cidade. O lançamento aconteceu no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste, onde a obra será instalada.

Durante o discurso, o chefe do Executivo Municipal afirmou que a escultura será um símbolo de sustentabilidade a nível mundial.

“Com essa visibilidade que vamos ganhar, nós queremos mostrar a Amazônia de dentro para fora, daqueles que sabem preservar, daqueles que são os maiores preservadores da maior floresta tropical do mundo, e é isso que nós queremos fazer, sair de coadjuvantes em uma discussão que somos protagonistas, para que nós possamos dizer para o mundo, o que nós queremos. Aqui que está a maior biodiversidade, é aqui que nós temos que preservar e nós temos muito o que mostrar para o mundo”, disse Almeida.

A proposta é que a escultura seja iluminada internamente por meio de painéis solares, e o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) ficará responsável pela implantação da obra. Sua criação foi baseada nos seis pilares da United Earth Amazônia – fauna, flora, ar, água, recursos naturais e humanidade –, todos integrados e com os valores éticos da família Nobel, com a missão de unir os povos e as nações em torno de um futuro mais sustentável.

Segundo o diretor-presidente do Implurb, Carlos Valente, a escultura marcará um novo momento do meio ambiente na capital amazonense.

“Esse simbolismo que nós vamos implementar vai concretizar essa visão que o mundo tem de Manaus, como capital da Amazônia, e isso traz responsabilidades maiores, queremos evidenciar o nosso compromisso com o planejamento urbano sustentável, com uma série de programas da prefeitura que valorizam o equilíbrio ambiental, o uso sustentável da nossa cidade e dos nossos recursos”, frisou Carlos Valente.

Cada face é um desenho estilizado que mostra o homem de braços estendidos como se estivesse acolhendo todos os elementos da natureza e suas forças, que se unem e se encaixam montando uma esfera que representa a Terra. De autoria do artista premiado mundialmente Darlan Rosa, a obra terá cinco metros de diâmetro, esculpida em aço inoxidável, material resistente às intempéries e que não necessita de manutenção, além de ser um produto dos mais recicláveis disponíveis no mercado.

A curadoria da obra é de Silvana Borges, coordenadora de projetos globais e conceituais de arte e design da LCTM BrandBuilder, que trabalhou na criação do conceito do prêmio, que precisava referendar projetos com foco em salvar e proteger a natureza e o planeta.

Premiação

Manaus foi escolhida como sede do Prêmio United Earth Amazônia por ser a capital da Amazônia, um símbolo da causa de conservação ambiental e das populações tradicionais e capital do Estado que preserva mais de 97% das suas florestas. Após a premiação, que ocorre na noite desta segunda-feira, 27, no Teatro Amazonas, os organizadores pretendem realizar uma cerimônia anual e levar a iniciativa para outras cidades do mundo, de forma que se torne um prêmio global com características de cada localidade.

“Manaus foi a primeira cidade a ser escolhida, então nós somos sim um exemplo e isso nos traz um orgulho muito grande, e essa presença de um descendente de Alfred Nobel aqui, é um momento histórico”, completou o prefeito.

O prêmio inédito visa promover globalmente o melhor de Manaus, da Amazônia e do Brasil nos segmentos da arte, música e iniciativas de responsabilidade socioambiental e governança (ESG), com comprovada relevância e efetividade no suporte à sustentabilidade da floresta e seus habitantes. Música, arte e natureza se conectam as emoções e sentimentos humanos, amplificando o engajamento a causas sociais e de preservação.

“A sociedade precisa viver em harmonia. A presente ação da Amazônia é um exemplo para todo o mundo”, comemorou o diretor-executivo da organização internacional United Earth, Marcus Nobel.

Sobre o artista

Nascido em Minas Gerais, Darlan Rosa é artista multimídia, escultor, vive e trabalha na capital brasileira. Como escultor, tem realizado trabalhos relevantes completando o conceito escultura da cidade-monumento Brasília. A capital brasiliense, tombada pelo patrimônio cultural mundial e conhecida pela inovadora arquitetura de Oscar Niemayer, se tornou o ambiente perfeito para acolher as esculturas de Darlan. E inúmeras obras dele estão instaladas em locais públicos, palácios, monumentos e museus, se juntando ao símbolo do modernismo mundial, entre eles o original conjunto escultórico do Memorial JK, em homenagem ao centenário do presidente Juscelino Kubitscheck.

Darlan compartilha sua arte em vários países, como França, Jordânia, Palestina, Alemanha, Canadá, entre outros. Sua arte se estende também além das esculturas, em trabalho que desenvolve digitalmente especialmente elaborado para NFTs.