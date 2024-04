Espaço Pet é inaugurado na Ponta Negra

A Prefeitura de Manaus entregou nesta quinta-feira, 25/4, a Praça Pet, situada em frente à Casa de Praia Zezinho Corrêa, bairro Ponta Negra, zona Oeste da capital. Além do espaço, também foram entregues dois quadriciclos para a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros, doados por empresas do setor privado, para reforçar o patrulhamento no complexo turístico e na praia da Ponta Negra.





Com a reforma, estão disponíveis o ‘play pet’ e área de convivência. Além do espaço, um bosque de passeio, que fica próximo ao local, também foi revitalizado.

Segundo o titular da Semtepi, Wagno Oliveira, a ideia é ofertar um espaço seguro para os animais, enquanto os tutores visitam a Casa de Praia.

“Esse local era invisível para as pessoas que visitavam o Complexo Turístico. Como aqui é um anexo da Casa de Praia, nós tivemos esse cuidado de criar um espaço dedicado aos Pets. Devido ao volume alto das músicas durante os dias de shows, por questão de segurança, em determinados horários, os animais de estimação não podem entrar no local. Por isso, nós criamos esse espaço para agregar e trazer um bem-estar para a família”, destacou Wagno.

A administradora Priscila Araújo aproveitou para conhecer o espaço com a pet ‘Nina’. “Eu estou achando maravilhoso, é um espaço bem agradável, onde os nossos Pets podem ficar com mais segurança, sem risco de fugir”, afirmou.

Na oportunidade, também foram entregues dois quadriciclos para os agentes da Guarda Municipal de Manaus e do Corpo de Bombeiros do Amazonas, que atuam na região da Ponta Negra. Os veículos foram doados por empresas do setor privado e vão somar na patrulha e monitoramento do local.

“Com a entrega desses veículos para a Ponta Negra, nós vamos utilizá-los tanto no calçadão, quanto na faixa de areia. Anteriormente, nossa locomoção era limitada. Com esse reforço vamos fazer um trabalho intensivo para atender a população com qualidade”, afirmou o diretor da Guarda Municipal, Claudionei dos Santos Barboza.