Espetáculo ‘Um Sonho de Natal’ estreia dia 14 de dezembro na Nova Igreja Batista

A Nova Igreja Batista (NIB) anuncia que de 14 a 25 de dezembro, acontecerá a 23ª edição do espetáculo natalino ‘Um Sonho de Natal’. Neste ano, o tema da peça será ‘Fábrica de Brinquedos’, relembrando a todos os presentes a magia e encanto da primeira infância.





O evento, totalmente gratuito, acontecerá simultaneamente na Nova Igreja Batista, localizada na avenida Torquato Tapajós, Colônia Santo Antônio, zona Norte, e na Nova Igreja Batista Tabernáculo (NIB-TB), que fica na avenida Japurá, Cachoeirinha, zona Sul.

Com muita dança, música, teatro, artes circenses e muito mais, o ‘Um Sonho de Natal’ apresenta aos presentes a verdadeira história do Natal e todo o seu significado.

A peça, que já faz parte do calendário oficial de Manaus, contará com a participação de mais de 3 mil membros da igreja, que direta e indiretamente, fazem esse espetáculo com todo carinho para à população manauara.

Pensando no conforto dos visitantes, a Nova Igreja Batista realizará o espetáculo ‘Um Sonho de Natal, na Fábrica de Brinquedos’ em sessões com horários especiais. De segunda a sexta-feira, acontecerá uma sessão às 20h. Já aos sábados e domingos, serão duas: às 17h e 20h.