Esporte de Nhamundá recebe investimento do Governo do Amazonas

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), anunciou o investimento de R$ 50 mil reais para o esporte de Nhamundá (a 383 quilômetros de Manaus). O aporte visa fortalecer os projetos sociais voltados à prática de atividade física comunitária e fomentar os atletas de alto rendimento do município.

A equipe técnica da Faar esteve em Nhamundá, no dia 10 de outubro, para coletar as demandas locais com as lideranças esportivas da cidade. E ontem (26/10), na Arena da Amazônia, o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira, reuniu-se com representantes do parlamento local para definir novas estratégias para fortalecer os atletas do município.

“O Governo do Amazonas, por meio da Faar, já visitou mais de 40 municípios do interior e o investimento em Nhamundá é resultado dessa presença. Fomentar o esporte vai muito além da prática desportiva. Com esse recurso, fortalecemos a saúde, segurança e bem-estar da população”, afirma Jorge Oliveira.

O Governo do Amazonas também destinou, por meio da Faar, materiais para treinos e torneios aos desportistas locais. Entre eles, equipamentos para os nove povos indígenas do Rio Nhamundá, para preparação para as competições dos Jogos dos Povos Indígenas, previstos para 2022.

“Essa reunião foi muito produtiva. Trouxemos nossas demandas de Nhamundá. Estamos saindo com um êxito muito bom, levando bolas de campo, de futsal, de vôlei”, ressaltou o vereador Senildo Bitencourt.