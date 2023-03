“Estamos precisando de uma reforma, uma coisa melhor”, diz beneficiado pelo Prosai Parintins

“Eu vou me sentir muito melhor, muito tranquila. Eu estou alegre, satisfeita porque vai ficar melhor”. A afirmação é da dona de casa Deusa Santos, 66, moradora há mais de 20 anos do Beco Submarino, no bairro da Francesa, em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), região que será beneficiada pelo Programa de Saneamento Integrado de Parintins (Prosai Parintins) e que irá reassentar 1.135 famílias da região.

“A gente já passou muita coisa aqui sob água, essa enchente. Aqui tem criança, tem idosos”, acrescentou Deusa. O Prosai Parintins vai urbanizar uma área de 119 mil metros quadrados, alcançando além do bairro da Francesa, os bairros Castanheiras, Palmares, Santa Clara, Santa Rita de Cássia e Centro. Contará com obras múltiplas, incluindo rede de drenagem e de esgoto, mobilidade urbana, construção de 474 unidades habitacionais, além de parques urbanos e equipamentos públicos.

Trabalhando como feirante na feira do Bagaço, há 20 anos, região que também será revitalizada pelo Prosai Parintins, Antônio Araújo falou das dificuldades de viver na localidade.

“Todo ano aqui alaga e nós não temos para onde correr. Realmente estamos precisando de uma reforma, uma coisa melhor. Nesse caso, se vier o Prosamin, melhor para nós. Melhor para nós mesmo que venha fazer uma mudança boa para nós como feirante porque nós estamos precisando”.

Na última sexta-feira (17/03), o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou que, no próximo mês de abril, a cidade irá receber uma missão do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para tratar sobre a implantação do Prosai Parintins.

“É uma intervenção que vai durar seis anos. Esse é o maior investimento no interior do estado do Amazonas de todos os tempos em termos de infraestrutura e de habitação. Nós vamos dar um outro conceito, um outro visual para aquela área. Vamos reassentar e dar dignidade da moradia digna para as famílias que moram alí”, disse o governador. O programa prevê, ao longo de sua implantação, a geração de 11 mil empregos diretos e indiretos.

Moradia para quatro mil famílias

Ainda na sexta-feira (17/03), Wilson Lima assinou a desapropriação de uma área do bairro Paschoal Allágio, assegurando a moradia de mais de quatro mil famílias que vivem no local desde 2016. A região era uma área particular, que foi ocupada pelas famílias em julho de 2016, e que buscavam a regularização das moradias.

Com a oficialização da desapropriação, o Governo do Amazonas poderá, de fato, atuar no local com a regularização fundiária das residências, além da implementação de saneamento básico e infraestrutura.

“Com isso a gente vai começar a delimitar os lotes e, até o final do ano, a gente vai dar o título definitivo para cada morador do Paschoal Allágio. Não tem nada mais importante do que a gente ter um lar para chamar de nosso, para gente criar nossos filhos”, ressaltou Wilson.

A costureira Maria Eliete de Carvalho, 61, moradora do Paschoal Allágio, falou emocionada sobre o processo de regularização da região. “Vocês não sabem a emoção que eu estou hoje. Muito grata para mim que vou receber a minha casa. Isso é um sonho, ter a minha casa”, afirmou Maria.

A região possui uma área de 87,3 mil metros quadrados e a Superintendência Estadual de Habitação do Amazonas (Suhab) está acompanhando as famílias por meio de visitas técnicas.

“É uma emoção muito grande que eu estou sentindo. Acho que todos estão sentindo. Só tenho a agradecer a Deus mesmo e ao governador. Passa um filme na minha cabeça”, falou emocionada a dona de casa Noranei Martins, 55.