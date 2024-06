Estande do Prosai vai mostrar a transformação que será realizada em Parintins

A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas terá um estande de divulgação do Programa de Saneamento Integrado (Prosai) durante o 57º Festival de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). O espaço vai mostrar a moradores e visitantes a transformação que o município passará com a implantação do programa, previsto para iniciar no segundo semestre deste ano.





O estande estará disponível para visitação do público na Feira dos Povos Criativos, dentro da Estação da Cultura, estrutura organizada pela Secretaria de Estado de Economia Criativa, na Praça da Catedral do município. O funcionamento será de 26 a 30 de junho, das 10h às 18h.

De acordo com o secretário da UGPE, Marcellus Campêlo, o programa beneficiará diretamente mais de 12 mil pessoas com intervenções que solucionam problemas ambientais, urbanísticos e sociais, além de garantir água potável para toda a cidade e tratamento de esgoto para até 25% da população. O investimento total, prossegue ele, é de US$ 87,5 milhões, sendo US$ 70 milhões financiados pelo BID, a serem pagos pelo Governo do Amazonas, e US$ 17,5 milhões de contrapartida estadual.

“O programa vai promover uma grande transformação em Parintins, com o maior investimento já realizado pelo Governo do Estado no interior, em toda a história. Será feita a requalificação urbanística de seis bairros ao redor da Lagoa da Francesa, com novos parques, conjuntos habitacionais, praças, novo mercado, quiosques para pequenos comerciantes, um Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) e o Centro de Qualificação da Mulher Parintinense”, destacou.

Atualmente, a operação de crédito que vai financiar o Prosai Parintins está na Casa Civil da Presidência da República, que deverá enviá-la para aprovação do Senado Federal. Porém, o governador Wilson Lima autorizou a antecipação das obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário, previstas no Prosai, com recursos da contrapartida estadual.

“A UGPE já está realizando a licitação para contratar a empresa que irá executar os serviços de água e esgoto, e a previsão é de que a ordem de serviço seja dada em breve”, explicou o secretário Marcellus Campêlo.