Estoque de medicamentos está em baixa em Coari

Em Coari (a 368 quilômetros de Manaus), a 2ª Promotoria de Justiça constatou que o estoque de medicamentos está em baixa. O órgão fez uma inspeção nas unidades de saúde do município, seguindo o Procedimento Administrativo (PA) instaurado para acompanhar e fiscalizar os atos administrativos relacionados à aquisição de insumos necessários, bem como demais equipamentos utilizados no combate à covid-19 na cidade, por parte da administração pública direta e indireta.

De acordo com a relação apresentada pela Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Carlito, destinada a ser referência da covid-19, 12 medicamentos, de uma lista de 17, estão com estoque zerado. Apenas dois, amoxicilina (567 unidades) e omeprazol (438 unidades) estão em quantidades normais.

A 2ª Promotoria de Justiça de Coari, expediu à Secretaria Municipal de Saúde de Coari documento solicitando informações sobre as atuais quantidades de medicamentos nos estoques públicos do município, de cilindros de oxigênio efetivamente disponíveis, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e o quantitativo de leitos de internação clínica e suporte semi-intensivo. O poder público deve enviar as informações para o Ministério Público sob pena de ser responsabilizado judicialmente.