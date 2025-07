Estrangeiros são flagrados transportando cocaína e maconha no rio Solimões

A Polícia Civil apresentou, nesta segunda-feira (28), o resultado de uma operação que culminou na prisão em flagrante de quatro estrangeiros, um peruano e três colombianos, e na apreensão de 1,5 tonelada de drogas, avaliadas em cerca de R$ 50 milhões.





De acordo com o delegado Mário Paulo, diretor do DRCO, a ação aconteceu na madrugada de sexta-feira (25), no alto rio Solimões, nas proximidades do município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). As investigações, que já duravam cerca de uma semana, identificaram a movimentação de um grande carregamento de droga por parte de um grupo criminoso na região.

“Nós imediatamente acionamos a CORE e a Delegacia Fluvial, e conseguimos localizar e interceptar o grupo nas proximidades de Manacapuru. Eles estavam em uma canoa de grande porte, conhecida como ‘rabetão’. Eram quatro indivíduos, que estavam no barco, que foram presos e conduzidos ao DRCO, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico”, explicou Mário Paulo.

Os homens responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.