Estrela do Norte/Manaus Futsal e Cruzeiro se enfrentam em grande duelo na Arena Amadeu Teixeira

Um duelo de gigantes. Esse é o enredo da partida entre Estrela do Norte/Manaus Futsal e Cruzeiro-MG nesta sexta-feira (31/05), a partir das 20h (local), na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus, pela terceira rodada do 1º Campeonato Brasileiro de Futsal.





Com a participação de 20 clubes do País, divididos em dois grupos de 10, o Campeonato Brasileiro de Futsal Adulto Masculino é a mais nova competição do calendário da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) e chega a terceira rodada com desafios interestaduais. Depois de dois confrontos longe dos seus domínios, o Estrela do Norte/Manaus Futsal faz seu primeiro jogo em casa, com expectativa de um público entre 2 mil e 5 mil pessoas.

Times estão no G-8

Campeão da Taça Brasil de Futsal da Primeira Divisão em 2023, o time amazonense tem dois jogos no Brasileiro, com derrota por 5 a 4 para o CRB/Traipu-AL na primeira rodada (fora de casa) e vitória por 5 a 3 sobre o Fortaleza na segunda rodada (fora de casa).

Já a Raposa vem para o duelo na capital verde da Região Norte invicto com vitória por 2 a 1 sobre o América-MG e empate por 3 a 3 diante do CRB/Traipu-AL. Os clubes integram o Grupo A do Brasileiro e ambos estão no G-8, grupo que garante vaga no mata-mata da competição.

Estrela do Norte/Manaus Futsal x Cruzeiro é certeza de jogão de bola no coração da Amazônia, com transmissão ao vivo pelo canal Emanuel Sports TV no YouTube, com narração de Janderson Menezes, o “Jandeco”, uma das vozes mais conhecidas da cobertura do futsal amazonense. A geração de imagens para todo o Brasil é da empresa HGR Produções e Streaming e o conteúdo será também compartilhado para o canal CBFS TV no YouTube.

Onde comprar seu ingresso

Os ingressos promocionais para o jogo custam apenas R$ 10 e podem ser adquiridos até um dia antes do jogo nos seguintes pontos de venda: sede do Estrela do Norte (rua das Palmeiras, São José 3); Pontual Gourmet (unidades do shopping Grande Circular e do Campo do Bahia/São José); Dedé Boteco (Sumaúma Park Shopping e Amazonas Shopping) e Cachaçaria Dedé & Empório (Manauara Shopping).

No dia do jogo, seria vendido a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (estudante). Mas como objetivo de bater recorde de público na competição, a diretoria do Estrela do Norte/Manaus Futsal optou por vender todos os bilhetes disponíveis a preço de estudante, ou seja, apenas R$ 10.

Credenciamento da imprensa

Os profissionais dos veículos de comunicação interessados em cobrir a partida devem fazer o credenciamento, que está a cargo da CBFS. O link é o www.credencialcbfs.com.br. Basta preencher os dados e seguir as orientações para trabalhar devidamente credenciado pela confederação.

Patrocinadores e apoiadores do Estrela do Norte/Manaus Futsal

Além do patrocínio da Prefeitura de Manaus (Fundação Manaus Esporte), Manaus Luz, WG Construções e Serviços, Dedé Boteco, Pontual Gourmet e Bet 092, o Estrela do Norte/Manaus Futsal conta com o apoio de Emanuel Sports & Marketing, Lourdes Rocha Contabilidade, Paraíso Piscinas, Gráfica Amazonas, RF Fisioterapia & Quiropraxia, Sérgio Rodrigues (nutricionista), Anderson Lauriano (treinamento funcional) e Santa Cláudia (hidratação).

Patrocinadores e apoiadores do Campeonato Brasileiro de Futsal

Organizado pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFs), o Campeonato Brasileiro tem patrocínio das seguintes empresas: Penalty, Sports Hub, Caixa, Assaí Atacadista, Ampri, Quartzolit, Sampel Peças Automotivas, XBri Pneus, Gol Linhas Aéreas e Pallas Turismo (logística da competição).