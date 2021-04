Estruturas de apoio a indígenas de São Gabriel da Cachoeira serão reformadas

O Alojamento de Trânsito Indígenas será reformado e a Casa de Apoio e Alojamento de Trânsito será construída. Os trabalhados serão feitos em São Gabriel da Cachoeira pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

O contrato de Reforma do Alojamento de Trânsito Indígena, situado na rua Missionária Ruth, bairro Dabaru, na sede do município de São Gabriel da Cachoeira, possui um investimento no valor de R$ 672.539,26 e prevê a reforma em 96 metros quadrados no prédio, que serve de alojamento aos indígenas do Alto Rio Negro, quando estão na sede do município para tratamento de saúde ou outras situações.

Os serviços incluem reforma da cobertura, banheiros, demolições de paredes e painéis, revestimentos, pavimentação, esquadria, pintura, instalações elétricas e limpeza. O prazo para conclusão dos serviços é de 90 dias.

Com o investimento no valor de R$ 406.959,96, o contrato de Construção da Casa de Apoio/Alojamento de Trânsito, no Km 85 da BR-307, na Comunidade do Igarapé Ia Mirim, na zona rural de São Gabriel da Cachoeira, contará com 60 m² de área construída.

A casa tem o objetivo de dar abrigo nas longas viagens dos aldeados, possibilitando espaço para recolhimento e descanso, em especial para crianças e idosos, que necessitam se deslocar à cidade para tratamento médico. O prazo para conclusão dos serviços é de 60 dias.