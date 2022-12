Estudante de 14 anos é o mais jovem aprovado no ITA, vestibular mais difícil do país

Um estudante do ensino médio em Fortaleza foi aprovado na 2ª fase do vestibular do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica (ITA), divulgado nesta quarta-feira (14). Além de ter apenas 14 anos, Caio Temponi recebeu a notícia de que foi a pessoa mais jovem aprovada na instituição.

A informação sobre a marca atingida pelo estudante do Colégio Farias Brito foi divulgada nesta quarta pelo reitor do ITA, Anderson Correia, nas redes sociais. Ele publicou, ainda, vídeo com ligação para Caio, informando sobre a aprovação do adolescente.

Na gravação, o reitor conversa com caio e dá parabéns pela conquista, recebida por ele e pela família com alegria. É possível ouvir gritos e uma salva de palmas, acompanhada por Correia.

O resultado da 2ª fase do vestibular da instituição foi divulgado nesta quarta. As notas de corte do certame são de 6,6883 para os optantes à carreira militar e de 6,8150 aos não optantes. Há, ainda, notas distintas para os cotistas nas duas opções.

Caio Temponi, indicado como não optante, conseguiu 7,6183 na média das quatro provas, ficando na 14ª colocação dos 302 classificados na modalidade.

Outras conquistas

Natural de Três Rios (RJ) e morador de Fortaleza, Caio está matriculado no 2º ano do ensino médio, mas possui, no currículo, uma coleção de aprovações em diversas instituições de ensino sem sequer ter deixado as salas de aula da escola.

Passou em 1º lugar na Colégio Militar de Juiz de Fora (CMJF);

Foi aprovado em 1º lugar na Escola Preparatória administracao-em-universide Cadetes do Ar (Epcar), da Força Aérea Brasileira (FAB), na qual gabaritou a prova aos 12 anos;

Aos 13, foi aprovado em 1º em Administração na Universidade Estadual do Ceará (Uece);

Passou em 1º em Direito na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ);

Obteve o 1º lugar em Engenharia Civil na Universidade Federal do Cariri (UFCA);

Passou em Medicina na Universidade de Fortaleza (Unifor) ainda com 13 anos.

Segundo Laurismara Temponi, mãe do jovem, o filho foi o candidato mais novo a ser aprovado no curso de medicina e nas outras instituições federais em que obteve êxito. Além disso, o garoto de 14 anos também já foi medalhista em duas olimpíadas internacionais de matemática — tendo obtido ouro em uma delas — e de várias nacionais.

Atualmente, Caio Temponi tem um canal no YouTube, no qual realiza aulas de revisão e correção de exercícios, e é colaborador de pesquisa liderada pelo neurocientista Fabiano de Abreu Agrela, chefe do departamento de Ciências e Tecnologia Logos University International (Unilogos), nos Estados Unidos. O pesquisador lida com pessoas superdotadas e buscou contato com o adolescente após a aprovação deste em medicina.

