Estudante de odontologia que ateou fogo no namorado no Vieiralves é presa

MANAUS | Uma estudante de odontologia, de 22 anos, que não teve o nome divulgado, foi presa na terça-feira (12), suspeita de ter ateado fogo no namorado, um empresário de 40 anos. O caso aconteceu na frente de um bar, na avenida Maceió, bairro do Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus.





A mulher contou à polícia que os dois iriam oficializar o noivado e, na noite do crime, ficou furiosa ao receber uma foto dele com a ex-mulher no bar após ele ter dito que iria ver o filho.

Revoltada, ela solicitou a corrida por um carro de aplicativo, parou em um posto de combustíveis, comprou gasolina e foi até o local onde ele estava. Chegando lá, ateou fogo no empresário que sofreu queimaduras e está internado em um hospital da cidade.

A universitária acabou sofrendo queimaduras e câmeras de segurança registraram o momento em que ela tenta escapar do fogo.

Ela teve queimaduras nas mãos e virilha, já o namorado sofreu queimadura por todo o corpo.

A Polícia Civil informou que foi registrado um boletim de ocorrência no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) na madrugada desta terça-feira (12), como tentativa de homicídio qualificado.