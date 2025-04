Estudantes do Amazonas eleitos para o Parlamento Juvenil são recebidos por MEC e Seduc

Os três jovens amazonenses eleitos para representar o Brasil no Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM) foram apresentados nesta sexta-feira, 4, à Secretaria de Estado da Educação do Amazonas. O encontro contou com a presença do Coordenador Geral de Políticas Educacionais para as Juventudes do Ministério da Educação (MEC), Yann Evanovick, responsável por acompanhar as ações do PJM no país.





Os estudantes Maria Luiza Bezerra Vieira, da Escola Estadual Ten. Coronel Cândido José Mariano, Maria Eduarda Cavalcante Azevedo, da Escola Estadual Senador Petrônio Portella, e Luisangel Uriel Moreno Palma, da Escola Estadual Karla Patrícia Barros de Azevedo foram selecionados após um processo nacional que avaliou projetos e engajamento em temas como meio ambiente, sustentabilidade e mudanças climáticas. Eles se juntarão a outros 78 jovens brasileiros na etapa internacional do parlamento, que pela primeira vez será sediada no Brasil, em Foz do Iguaçu (PR), em agosto de 2025.

“Esses jovens representam a voz da Amazônia e do Amazonas em discussões críticas para o futuro da região, como integração regional, mudanças climáticas e garantia de direitos. É uma oportunidade única para que suas experiências locais inspirem políticas públicas, por isso fiz questão de apresentá-los para a secretária Arlete Mendonça”, destacou Yann Evanovick, coordenador do MEC.

Sobre o Parlamento Juvenil do Mercosul

Criado em 2010, o PJM promove a participação de estudantes secundaristas em debates sobre educação e integração regional. Os jovens atuam como “embaixadores” de seus estados e países, com mandato de dois anos.