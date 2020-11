Estudantes recebem kits de alimentos indígenas em Autazes

Alunos da escola estadual Raimundo Sá, localizada na aldeia São Félix, em Autazes (a 110 quilômetros de Manaus), receberam kits com insumos tradicionalmente indígenas. A entrega foi feita por membros da Secretaria de Estado de Educação e Desporto.

Os alimentos são oriundos de agricultores indígenas, que, pela primeira vez, no Amazonas, estão vendendo os insumos para o consumo em unidades de ensino das comunidades onde moram.

A entrega foi feita por meio de Chamada Pública para Merenda Indígena, da Secretaria de Educação, realizada no início do ano e com validade de 12 meses. Por meio dela, foram destinados R$ 1,7 milhão para o oferecimento de alimentação escolar com qualidade – e respeitando os costumes e tradições dos povos beneficiados –, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), e atendendo a Nota Técnica do Ministério Público do Amazonas (MPF-AM).

Ao todo, 4.475 alunos indígenas serão contemplados com produtos de quatro fornecedores formais e 31 produtores individuais indígenas. Estão sendo investidos, ainda, cerca de R$ 720 mil no setor, beneficiando 16 municípios do Amazonas, são eles: Alvarães, Anamã, Atalaia do Norte, Autazes, Borba, Carauari, Coari, Japurá, Manaus, Maraã, Nhamundá, Pauini, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tefé e Uarini.

De acordo com a secretária executiva adjunta de Gestão, da Secretaria de Educação e Desporto, Rosalina Lôbo, a entrega dos kits representa o comprometimento da pasta com a segurança alimentar dos estudantes.