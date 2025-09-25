Estudo brasileiro aponta que cera de ouvido pode ajudar a detectar câncer

Pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG) e do Hospital Amaral Carvalho, em Jaú (SP), desenvolveram um exame inédito capaz de identificar sinais de câncer na cera de ouvido. O estudo, publicado na revista Scientific Reports, mostra que o material contém metabólitos — substâncias resultantes de reações químicas no organismo — que podem revelar alterações celulares relacionadas a doenças graves.





Segundo os cientistas, essas mudanças metabólicas ocorrem quando as mitocôndrias, organelas responsáveis pela produção de energia, passam a funcionar de maneira diferente. Elas produzem compostos químicos alterados, que podem ser rastreados na cera do ouvido.

Batizado de cerumenograma, o novo exame usa tecnologia de espectrometria de massa com cromatografia em fase gasosa — a mesma aplicada em análises de amostras coletadas em Marte — para identificar esses biomarcadores. A partir dessa técnica, os pesquisadores estabeleceram uma “impressão digital química” do câncer, associada a distúrbios no metabolismo de lipídios e a processos de estresse oxidativo, que indicam dano celular.

No estudo, foram analisadas amostras de cera de 531 pacientes com câncer atendidos no Hospital Amaral Carvalho e de outros 203 voluntários sem a doença diagnosticada. O cerumenograma confirmou a presença e o estágio dos tumores nos pacientes oncológicos e, entre os voluntários saudáveis, identificou casos de inflamações hipermetabólicas — consideradas pré-cancerosas — e até a recidiva de um câncer que exames convencionais ainda não haviam detectado.

Um dos participantes, José Luiz Spigolon, assessor parlamentar diagnosticado com câncer de próstata em 2017, descobriu por meio do cerumenograma que a doença havia voltado. “Cerca de 20 dias depois do exame, recebi uma ligação dizendo que havia um novo risco oncológico. Graças a esse teste, consegui iniciar o tratamento a tempo e obtive remissão confirmada por exames de imagem”, relatou.

De acordo com os autores, o cerumenograma não apenas auxilia no diagnóstico precoce, mas também no acompanhamento da resposta ao tratamento, diferenciando tumores benignos de malignos e identificando inflamações que podem evoluir para câncer.

