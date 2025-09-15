Estudo revela alta contaminação por plásticos na Amazônia

A Amazônia pode estar enfrentando uma séria contaminação causada por resíduos plásticos. A informação consta em um estudo coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá.





O artigo científico foi publicado recentemente na revista Ambio, especializada em meio ambiente e sociedade. Trata-se da primeira revisão sistemática da literatura sobre o tema no bioma amazônico. Ao todo, foram analisados 52 estudos revisados por pares, que identificaram a presença de poluição plástica — incluindo macro, meso, micro e nanoplásticos — em fauna, flora, sedimentos e corpos d’água.

Segundo o epidemiologista Jesem Orellana, da Fiocruz Amazônia, a revisão revela um problema mais grave do que se estimava anteriormente. “O momento parece oportuno para discutir os intrigantes resultados desta revisão de escopo da literatura científica, a primeira a aplicar um protocolo sistemático (PRISMA-ScR) para avaliar a contaminação por plástico em ecossistemas amazônicos”, afirmou Orellana.

O estudo também destaca a falta de infraestrutura para a gestão de resíduos em comunidades amazônicas. Pesquisadores do Instituto Mamirauá relatam que, no interior do Amazonas, o lixo doméstico era, até pouco tempo, majoritariamente orgânico. Hoje, no entanto, os rios estão repletos de garrafas PET e embalagens plásticas.