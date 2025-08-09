Europa confirma início do EES em outubro de 2025 e aposenta carimbo no passaporte

A partir de 12 de outubro de 2025, viajar para a Europa ganhará um novo formato. Com a implementação do Sistema de Entrada/Saída (EES), os tradicionais carimbos no passaporte serão substituídos por tecnologia biométrica, tornando o controle de fronteiras mais rápido, seguro e totalmente digital.





O EES (Entry/Exit System) é uma nova base de dados que registrará informações de entrada e saída de viajantes de países fora da União Europeia, como o Brasil, que hoje entram sem visto no Espaço Schengen para estadias de até 90 dias. Na chegada, serão coletados dados como nome, número do passaporte, impressões digitais e foto facial — procedimento feito uma única vez e válido por até três anos. A partir daí, as passagens por fronteiras serão automatizadas.

O que muda para o viajante

Com o EES, o registro de entrada e saída será totalmente digital, feito por e-gates e totens biométricos instalados em aeroportos, portos e fronteiras terrestres. O sistema também calculará automaticamente o tempo de permanência e alertará autoridades sobre quem ultrapassar o limite legal de 90 dias, compartilhando as informações com todos os países do Espaço Schengen.

Quem entra no sistema

Todos os viajantes de fora da União Europeia, do Espaço Econômico Europeu e da Suíça que não possuam visto de longa duração ou residência serão incluídos. Brasileiros que viajam a turismo, negócios ou trânsito farão parte do cadastro. Ficam isentos cidadãos europeus, residentes legais e portadores de vistos nacionais de longa duração.

Impacto na chegada

Nos primeiros meses (outubro de 2025 a abril de 2026), é esperado que haja filas maiores, já que todos precisarão fazer o registro inicial. Por isso, é recomendada a chegada antecipada ao aeroporto, principalmente na primeira viagem após o início do sistema.

Motivo da mudança

O objetivo é aumentar a segurança nas fronteiras, evitar fraudes, combater entradas ilegais e identificar permanências irregulares. Além de substituir o controle manual por carimbos, o EES reduz erros humanos e moderniza os procedimentos de imigração.

Próximo passo: ETIAS

O EES será apenas a primeira etapa. Em 2026, entrará em vigor o ETIAS, uma autorização eletrônica obrigatória para viajantes que hoje entram sem visto no Espaço Schengen. Com custo estimado em €20, validade de três anos e solicitação online, será exigido antes do embarque.

Como a Digital Vistos pode ajudar

A Digital Vistos já está orientando viajantes sobre o EES e o futuro ETIAS, oferecendo consultoria personalizada para que sua entrada na Europa seja tranquila e sem imprevistos.

Entre em contato e organize sua viagem com segurança e planejamento.

Fonte: R7