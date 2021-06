Evangélicos se posicionam contra Projeto de Lei apresentado pela ‘boiada’

O projeto Coalizão Evangélicos pelo Clima – composto por ativistas, organizações e líderes religiosos unidos pela fé evangélica, está engajado contra a votação sem uma prévia e ampla discussão com a sociedade civil.

O movimento pede a suspensão imediata da tramitação do Projeto de Lei 490/2007, que ataca os direitos territoriais indígenas; do PL 984/2019, que libera a construção de uma rodovia dentro do Parque Nacional do Iguaçu.

Também pede a suspensão do PL 2633/2020, que trata da regularização fundiária de terras da União. Os projetos de lei seguem em pauta no plenário.

Por: Camila Del Nero