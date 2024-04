Evento ‘CBA Conecta’ busca atrair empresas para o Polo Industrial de Manaus

O Centro de Bionegócios da Amazônia apresentou na segunda-feira (29/04), o projeto ‘CBA Conecta’ para representantes das empresas de diversos segmentos do Polo Industrial de Manaus. O encontro ocorreu no auditório da sede da Suframa, na zona Sul de Manaus. A iniciativa teve o objetivo de estimular um ambiente de colaboração entre o Centro de Bionegócios e as indústrias, visando a formação de parcerias que possam resultar em soluções e negócios no âmbito da bioeconomia.





A programação teve a presença do secretário da Economia Verde, Descabornização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Rodrigo Rollemberg, do superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Serafim Corrêa, do vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado Amazonas (FIEAM), Nelson Azevêdo, do deputado federal Sidney Leite (PSD) e empresários do PIM.

“Estou impressionado com o interesse do mundo inteiro na área de bioeconomia, toda semana recebo dois, três embaixadores de vários lugares do mundo querendo informações sobre a Amazônia. E a grande novidade desse novo CBA é que ele deixa de ser um centro de pesquisa para ser também um centro, sobretudo, de bionegócios, para que em parceria com as empresas privadas, especialmente empresas do PIM, possa desenvolver produtos e negócios a partir da biodiversidade da Amazônia que gerem riqueza e renda para as comunidades locais”, destacou o secretário Rollemberg ao ressaltar que a partir do novo modelo de gestão, o CBA passa a ser uma instituição privada com versatilidade para captar recursos das empresas incentivadas do PIM as quais, pelas regras da Lei de Informática, são obrigadas a investir 5% do faturamento bruto em PD&I. “Esses recursos serão fiscalizados pela União e as empresas ao aportarem recursos para o CBA já cumprem com a sua obrigação legal, seja nos projetos que já estão em curso, ou ainda poderão sugerir novos, se assim desejarem”, afirmou.

O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, destacou a importância dos diálogos voltados aos assuntos estratégicos para o futuro da Amazônia e fez, ainda, uma comparação do projeto “CBA Conecta” com o projeto das “Jornadas de Integração e do Desenvolvimento” promovidas pela Suframa nos Estados da sua área de abrangência, no sentido de que ambas as iniciativas buscam fomentar ambientes de colaboração e disseminação de informações com a finalidade de estimular a geração de negócios. “Este evento de hoje é apenas o início de outros similares que serão realizados pelo CBA. É uma importante forma de mobilização e de aproximação entre o CBA e as indústrias, centros de pesquisa, universidades e outros, visando à formação de parcerias. O que nós veremos aqui é um portfólio dos serviços que vão remeter para o futuro do nosso Estado e da nossa Amazônia, especialmente”, pontuou Saraiva.

Ao apresentar aos participantes o portfólio de serviços do CBA, bem como os projetos que já estão aptos a receber investimentos da Lei de Informática, além das atividades as quais os laboratórios do Centro estão aptos a realizar nas áreas de produtos naturais, materiais e energia, tecnologia vegetal, bioinsumos, tecnologia industrial e central analítica, o diretor-geral do CBA, Márcio Miranda, afirmou que o Centro passa por um importante momento em sua trajetória e agradeceu o apoio e o envolvimento de diversos agentes e mecanismos do governo federal para que o CBA possa caminhar na direção certa visando à execução de sua missão.

“Queremos eliminar o estigma dos investimentos em Bio sem retorno, mostrar que as empresas do PIM podem ser parceiras na reestruturação do CBA e para isso queremos envolver os empresários do PIM na geração de ideias para bionegócios e com isso demonstraremos como investir com segurança os recursos das obrigações da Lei de Informática em Bionegócios e para isso queremos conectar os setores de produção, investimento e mercado com os entes da pesquisa, de governos e da sociedade civil”, afirmou Márcio.

Entre as propostas apresentadas como parte do processo para tornar o CBA um ambiente promotor de negócios e inovação, foi apresentado o ‘CBA Open’ que consiste em uma estrutura compartilhada com empresas, associações, organizações de fomento e ICT, espaços de coworking e de realização de eventos, laboratórios multiusuários, um condomínio de startups e e o estabelecimento de parcerias com renomadas escolas de bionegócios.

Para o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Nelson Azevêdo, a instituição disponibilizará todo o apoio que for necessário para contribuir com o trabalho do CBA em prol do desenvolvimento econômico e social da região.

A próxima edição do ‘CBA Conecta’ pretende alcançar os Institutos de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICT’s) de caráter público e privado, bem como as associações e cooperativas.