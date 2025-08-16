Evento inédito reúne psicólogos em Parintins para debater Políticas Públicas

Fortalecendo a psicologia no interior do Amazonas, foi realizado pela primeira vez em Parintins, nos dias 14 e 15 de agosto, o Fórum Amazônico de Psicologia e Políticas Públicas, no Auditório da UEA.





Psicólogos que atuam nas secretarias municipais de assistência social, saúde e educação participaram do evento, uma parceria entre o Conselho Regional da 10° Região, o Sindicato dos Psicólogos do Estado do Amazonas (Sintrapsi) e Fametro Parintins.

Em dois dias de mesas temáticas, os debates regionais promoveram a construção de propostas locais dialogando sobre saúde mental, educação, assistência social, justiça e direitos humanos.

Entre os palestrantes, Diego Cavalcante – vice-presidente do CRP-20, Allison Marcelo- presidente do CRP-20 e Jocélio Camargo – conselheiro tesoureiro e coordenador do CREPOP/CRP-20.

O vice-presidente do CRP-20 e coordenador de ensino dos interiores da Fametro, Diego Cavalcante, disse que o Fórum é uma novidade realizada pela primeira vez em Parintins com etapas em outros municípios. “É a primeira vez que o Conselho Regional de Psicologia está fazendo esse Fórum no interior e serve para entender, mapear, fazer um raio x de como está a psicologia dentro das políticas públicas. Ao final vamos fomentar relatório para promover melhoras para a população que recebe esse atendimento dos psicólogos”, enfatizou.

No segundo dia do evento a banca foi formada por profissionais que atuam nas secretarias municipais e outras instituições que compartilharam vivencias. “No primeiro dia tivermos a fala do conselho, suas atividades e como a psicologia se insere. No segundo dia ouvimos como é a realidade do município de Parintins”, ressaltou.

A busca pelo profissional é crescente no mercado de trabalho. Diego Cavalcante acredita que em breve Parintins terá uma nova realidade com profissionais qualificados. “A maioria dos psicólogos da terra migrou para a capital e até outros estados, agora a Fametro está formando a primeira turma ao final de 2026. Vamos formar o povo para cuidar do seu próprio povo”, finalizou.