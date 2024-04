Ex-detento é executado a tiros no Rio Piorini

MANAUS | Uma execução foi registrada na noite de quinta-feira, (25), na rua Caena, bairro Rio Piorini, zona Norte de Manaus.





A vítima identificado como Cleberto Bezerra Romano, 32 anos, andava pela rua quando abordado e baleado três vezes. A vítima morreu no local.

Cleberto já tinha passagens pela polícia e seri conhecido no mundo do crime como “Tubarão”. A polícia deve trabalhar com duas linhas de investiga, a primeira seria um suposto latrocínio pois todos os pertences do mesmo foram levados. Já a segunda seria um suposto acerto de contas.

O corpo foi periciado e recolhido para o IML. A Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia