Ex-funcionário do IML morre por não pagar dívida do tráfico do filho

MANAUS – O ex servidor do Instituto Médico Legal, (IML), foi assassinado com cinco tiros na cabeça na tarde de terça-feira, (19), na rua Vinícius de Morais, bairro Coroado, zona Leste da cidade. Guilherme Alberto Martins Ares, 49 anos, estava em frente à um bar quando os assassinos chegaram em um carro vermelho, um dos ocupantes desembarcou e atirou contra a cabeça da vítima que morreu no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio.

A motivação do crime, seria uma dívida com o tráfico que o filho do mesmo tinha deixado com traficantes após ser morto em setembro deste anos com vários tiros na Comunidade de Fátima, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. Guilherme vinha sendo constantemente cobrado pelos criminosos que acabaram matando o homem que não tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, (IML), e posteriormente liberado para que os familiares pudessem realizar o sepultamento. A polícia investiga o caso.

Por Correio da Amazônia