Ex-gestora de aposentadoria de Barreirinha é multada em R$ 14 mil

A ex-gestora do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos (Fapesb) de Barreirinha (a 328 quilômetros de Manaus), Nazaré Lima Reis, foi multada em, aproximadamente, R$ 14 mil. O montante foi dividido entre multa e alcance, referente ao exercício de 2018.

Entre as irregularidades verificadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) estão a não comprovação da elaboração e encaminhamento dos demonstrativos previdenciários ao Ministério da Previdência nos prazos estabelecidos por lei, ausência de relatórios comprobatórios de despesas com viagens, divergências nos valores repassados aos servidores, além da falta de transparência no acesso à informação de servidores e público em geral.

Além da multa, a ex-gestora deverá, ainda, observar, em futuras prestações de contas os prazos a serem cumpridos e evitar reincidir nas improbidades cometidas. Ela terá o prazo de 30 dias para regularizar sua situação junto à Corte de Contas.