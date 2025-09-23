Ex-prefeito de Manaquiri é multado pelo TCE-AM

O ex-prefeito de Manaquiri (a 115 quilômetros de Manaus), Jair Souto, foi multado em R$ 1,7 mil pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). A penalidade refere-se ao exercício de 2019, cujas contas foram julgadas regulares com ressalvas.





A decisão foi unânime entre os conselheiros da Corte, que seguiram o voto do auditor-relator Luiz Henrique Mendes. O relator apontou falhas na formalização de contratos e na elaboração de projetos básicos de obras, em desacordo com a Lei nº 8.666/1993 e com normas internas do TCE-AM.

O colegiado também determinou que a atual gestão da Prefeitura de Manaquiri instaure processos administrativos disciplinares para apurar o acúmulo inconstitucional de cargos públicos por servidores, em descumprimento ao artigo 37 da Constituição Federal.

Outro ponto destacado no voto foi a recomendação para que o município promova o protesto extrajudicial das dívidas inscritas em dívida ativa, como forma de recuperar valores devidos aos cofres públicos.

Além da multa e das determinações administrativas, a decisão prevê o envio de cópia do processo ao Ministério Público do Amazonas, para que o órgão avalie a adoção de medidas dentro de sua competência constitucional.