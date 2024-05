Ex-Sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso, morre aos 32 anos em Manaus

Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido, faleceu na manhã desta terça-feira (28) em Manaus, aos 32 anos. Conhecida por seu papel emblemático como Sinhazinha da Fazenda no boi Garantido, Djidja deixou uma marca significativa no festival folclórico de Parintins, onde defendeu o item 7 por quatro anos consecutivos, de 2016 a 2019.





Além de sua atuação no festival, Djidja era empresária e proprietária do salão de beleza BelleFemme. Em 2020, ela deixou o posto de sinhazinha devido a uma mudança na gestão do Garantido. Em sua mensagem de despedida, Djidja expressou sua gratidão e carinho pelo Boi Garantido. “Hoje, olhando para essas fotos com lágrimas nos olhos, comunico minha mudança de item 7 para item 19 (galera)”, postou Djidja, destacando que realizar o sonho de ser sinhazinha foi uma conquista de infância.

Após sua saída do festival, Djidja participou do programa de TV “A Bordo – O Reality”, transmitido pela TV A Crítica, onde foi coroada Rainha do Peladão daquele ano por votação popular.

Ainda não há informações sobre as causas de sua morte ou detalhes sobre o velório. Mais informações serão divulgadas em breve.