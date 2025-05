Ex-vereador é preso por arruaça em posto e mandado de prisão em aberto

MANAUS | O ex-vereador Nelson Cavalcante Campos, “Nelsinho”, foi preso na noite de quarta-feira, (30) após causar confusão em um posto de combustível localizado no bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus.





Segundo informações repassadas por testemunhas, Nelson chegou ao local alterado, promovendo arruaças e ameaçando funcionários. A Polícia Militar foi acionada e, ao fazer a abordagem, os agentes constataram sinais claros de embriaguez.

Ao verificar os dados do ex-parlamentar no sistema, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por falsidade ideológica, crime previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro. A ordem judicial foi imediatamente cumprida.

Nelson Cavalcante foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde permanece detido e à disposição da Justiça.

Por Correio da Amazônia