Expedição Cultural inicia segunda fase pelo interior do Amazonas

Até o próximo dia 22, a segunda fase da terceira edição da “Expedição Cultural”, iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, acontecerá com roteiro pelos municípios de Coari, Tefé, Alvarães, Uarini, Tabatinga e Benjamin Constant. O projeto faz parte do programa +Cultura, um pacote de ações voltadas à cultura e à economia criativa, anunciado pelo governador Wilson Lima.

De acordo com o secretário executivo da pasta, Candido Jeremias, o projeto busca apresentar alternativas de desenvolvimento cultural para cada localidade. “A Expedição foi muito bem aceita pelos 14 municípios que já percorreu nessas três edições do projeto. É uma ação consolidada que tem o objetivo, além de garantir acesso às atividades artístico-culturais, de mostrar alternativas de desenvolvimento cultural em cada cidade”, destaca.

A programação desta segunda fase conta com os espetáculos “Ensaio Geral”, de Klindson Cruz; “Provérbios de Burro”, de Ítalo Rui; “Pai” e “da Silva”, do Ateliê 23. Tem ainda a exposição fotográfica coletiva “Olhares da Cena” e oficinas de Elaboração de Projetos Culturais, com Taciano Soares; Iniciação Teatral, com Klindson Cruz; Noções de Libras, com Marcelo Costa, além da exibição dos filmes “A Bela é Poc”, do Ateliê 23; “Terra Nova” e “Enterrado no Quintal”, da Artrupe.