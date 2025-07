Exposição ‘Arte da Amazônia para o Mundo’ termina neste fim de semana

O público de Manaus tem somente até este domingo (27) para visitar a exposição Arte da Amazônia para o Mundo, em cartaz no Piso Castanheiras do Manauara Shopping. Com entrada gratuita, a mostra reúne 70 obras de 27 artistas visuais amazônicos, e celebra os 15 anos da Associação PanAmazônia, entidade que atua na articulação entre desenvolvimento econômico, identidade e cultura da região.





A exposição oferece ao público uma verdadeira imersão nos olhares artísticos da floresta, com obras que vão do realismo à abstração, passando por escultura, técnica mista e arte digital. Estão presentes nomes consolidados, como Homero Amazonas, Jair Jacqmont e Nelson Freire, além de artistas em ascensão, como Nailson Novato, Nina Matos e Isaias Miliano, indígena do povo Patamona, de Roraima.

Mas os visitantes também podem conhecer o trabalho de Bráulio Menezes, com composições marcadas por tons quentes e simbologia cabocla; Teo Braga, que se inspira na vida interiorana do Amazonas; Rubens Belém, com suas paisagens carregadas de luz; e Edinel Pereira, Marcos Castro, Sebastião Cândido e Sol Abecassis, que integram a nova geração de artistas visuais da região com estilos únicos e identidade forte, entre outros talentos que integram a mostra.

“Não é apenas uma exposição comemorativa, mas um convite à reconexão com a Amazônia. Cada artista imprime ali sua trajetória e sua forma de ver o mundo”, destaca Belisário Arce, artista, curador da exposição e diretor executivo da PanAmazônia.

Também conforme Arce, neste sábado (26), às 18h, será realizada uma breve cerimônia de encerramento da mostra, com a presença de artistas participantes e empresários apoiadores. Na ocasião, será lançado oficialmente o catálogo da exposição, publicação que reúne todas as obras exibidas, com os nomes e dados de seus respectivos criadores. O catálogo será oferecido como um presente simbólico aos convidados e público presentes.