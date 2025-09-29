Exposição de bolos artísticos encanta visitantes no mirante Lúcia Almeida

A Prefeitura de Manaus promove, até o dia 24 de outubro, no mirante Lúcia Almeida, no Centro, a “Exposição de Bolos Artísticos – Norma Araújo”, aberta ao público das 9h às 22h. A mostra integra o projeto “Norma Araújo – Um Jeito Amazônico de Dizer”, que valoriza a confeitaria como expressão cultural da Amazônia.





Os bolos expostos foram criados, especialmente, para este desafio, em pasta americana, como uma homenagem à cidade de Manaus, sua história e seus símbolos. Foram convidados três artistas da confeitaria: Diego Lima e Nandha Lima, com a obra parque Gigantes da Floresta, que enaltece a biodiversidade amazônica; Wollace Bruno, com o festival #SouManaus Passo a Paço, traduzindo, em açúcar, as cores e a energia da maior celebração cultural da capital; e Lidiane Carmo, com o mirante Lúcia Almeida, representando em confeitaria o próprio espaço que, hoje, abriga a mostra, em uma conexão de memória e identidade.

Para o diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, a exposição é um exemplo de como a cultura pode ser contada de diferentes formas. “Queremos que cada visitante se sinta parte dessa celebração, reconhecendo e valorizando a riqueza cultural de Manaus. Esta mostra transforma a confeitaria em uma linguagem artística que conecta memória, tradição e identidade”, destacou.

Idealizadora do projeto, a atriz e apresentadora Norma Araújo ressaltou a importância de valorizar talentos e de aproximar a comunidade da confeitaria artística. “Este projeto nasceu para mostrar que a arte pode estar em diferentes formas de expressão. Os bolos contam histórias da cidade e despertam emoção em quem vê”, afirmou.

Além da exposição, o projeto também realizou o primeiro “Concurso de Bolos Artísticos – Norma Araújo”, reunindo confeiteiros locais em uma celebração de criatividade e talento, reforçando a contribuição da apresentadora para a cultura e para a visibilidade da criatividade na região.

Aberta ao público, a mostra convida manauaras e visitantes a vivenciarem uma experiência única no coração do centro histórico, onde tradição e inovação se encontram em verdadeiras obras de arte comestíveis.