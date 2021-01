Exposição excessiva a telas podem aumentar sintomas de cansaço na vista

Para qualquer sintoma relacionado a visão a recomendação é visitar um oftalmologista e encontrar a melhor solução para o problema. No caso da miopia, a sugestão é recorrer à cirurgia refrativa com lentes ultra tecnológicas

A educação foi um dos segmentos mais afetados pela pandemia do Coronavírus. Durante os meses de isolamento em 2020, as aulas de escolas e universidades públicas e privadas foram realizadas via internet, o que exigiu mais tempo dos alunos em frente às telas e acendeu um alerta sobre os cuidados que devem ser tomados com relação à visão, mesmo que as aulas voltem a ser presenciais em um plano gradual de retorno.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO), a dependência do uso de telas para realização de atividades diárias intensificou o aumento de casos de Síndrome Visual Relacionada a Computadores. A SRVC, como é chamada, é definida como um conjunto de sintomas nos olhos que inclui cansaço nas vistas, ardência, dor, irritação, sensação de corpo estranho no globo ocular, vermelhidão, turvação visual e ressecamento.

“Alguns fatores hoje em dia intensificam o aumento da miopia e outros problemas nos olhos, como: o uso excessivo e muito próximo das telas do computador, celular e outros meios tecnológicos. A falta do sol, da luz natural, também compromete a saúde ocular e, outro fato é que a atenção excessiva depositada nas telas faz com que o usuário esqueça de piscar, comprometendo a proteção da lágrima”, destaca o oftalmologista Dr. Durval Moraes Carvalho, ressaltando que: “são combinações de hábitos que prejudicam a saúde do olho, por isso, devemos ter atenção com as muitas horas dedicadas na frente dessas tecnologias”.

Para quem já tinha miopia, por exemplo, essa condição pode se intensificar ao longo dos anos. E, quem ainda não faz visitas regulares ao oftalmologista, o conselho dos especialistas é fazer uma avaliação para entender como está a saúde da visão e identificar quais são os melhores hábitos e tratamentos. A dificuldade de enxergar pode acarretar em problemas futuros de aprendizado e intensificar a falta de concentração.

Quem constata a miopia, as cirurgias refrativas são as mais indicadas. Dentre várias opções que existem, especialmente para quem sofre desta condição em escala maior do que seis graus, algumas soluções podem mudar a relação do míope com o mundo ao se livrar, de uma vez ou parcialmente, dos óculos. Uma ótima sugestão é recorrer à tecnologia de ponta das lentes implantáveis, com menor risco, como a Evo Visian ICL (implantable contact lens), da Advance Vision.