Exposição virtual mostra superação do Cetam durante a pandemia

A pandemia do novo coronavírus vem levando vidas pelo mundo desde 2020, desfazendo famílias, destruindo sonhos. Mas aqueles que se mantêm vivos tentam se reinventar e mostram que há esperança do retorno à normalidade. É o que o Governo do Estado vem fazendo por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

É esse sonhar e realizar que 20 fotógrafos vão mostrar nesta segunda-feira (17/05), em uma exposição fotográfica virtual batizada “Movimentar-se – Readaptação à nova realidade”. O vídeo com o resultado da incursão pelo Cetam estará disponível a partir das 14h, no IGTV @cetam.amazonas.

Os fotógrafos são alunos egressos do Cetam e contam, por meio das imagens, a luta da direção da instituição e de seus servidores para não deixar a educação parar na capital e interior do Amazonas.

Sob a orientação da fotógrafa Adriana de Lima, o grupo percorreu a sede do Cetam e de suas unidades em Manaus, mostrando os espaços esvaziados em obediência a medidas de prevenção da Covid-19 dispostas em decretos estaduais. Mas, quem se encontrava em atividade presencial nos locais interagia com os demais da equipe em regime de teletrabalho. Juntos, elaboravam e executavam novas ofertas de cursos, inscrições e os planos de aula.

Adriana, que também é professora do curso de Fotografia ofertado pelo Cetam no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre Pedro Vignola, destaca o empenho dos ex-alunos, motivados em mostrar a organização da instituição para dar sequência aos cursos técnicos e de qualificação profissional, mesmo que de forma remota.

“A arte de fotografar se reinventa a cada olhar dos novos fotógrafos, com criatividade, solidariedade e empatia. Por meio dessa exposição virtual, mostraremos o trabalho e dedicação dos servidores do Cetam”, explicou Adriana de Lima, destacando a participação especial de Rick Pierre, intérprete de Libras. Ele está no vídeo da exposição, traduzindo falas.

O diretor-presidente do Cetam, professor José Augusto de Melo Neto, destacou a importância do empenho de todos os servidores e colaboradores na busca pela retomada das aulas. Para isso, reforça que novas tecnologias educacionais vêm sendo utilizadas. “Lançamos o ‘Guia metodológico para o ensino remoto’, que norteia coordenadores, gerentes e instrutores na aplicação do conteúdo de cada curso.”

A coordenadora pedagógica do Cetam/CECF Padre Pedro Vignola, Lussandra Mirelli, acompanhou o trabalho dos 20 fotógrafos. “A professora Adriana de Lima está de parabéns pela iniciativa, que mostrou a movimentação e readaptação do Cetam para a retomada das atividades acadêmicas.”