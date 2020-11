A Covid-19 continua à solta, mas muita gente já está agindo como se não houvesse mais necessidade de cuidados. Pessoas sem máscara ou utilizando a máscara de maneira errada, aglomerações e desatenção com a higiene das mãos são alguns dos problemas mais comuns.

Consegue se identificar com umas dessas situações? Pois é, o que você talvez não perceba é que todo o mundo está reparando nas suas atitudes, sejam elas positivas ou negativas. Que tal ser um bom exemplo e usar sua influência para que mais pessoas se protejam e evitem a contaminação pela Covid-19?

Fazer o certo é fácil, só exige disciplina e consciência. Lembre-se: os cuidados básicos não servem para proteger apenas a sua vida, mas também a das pessoas que você ama. Cada medida tomada evita a propagação do vírus e possibilita que mesmo aquelas pessoas que serão infectadas desenvolvam versões mais brandas da doença.

Portanto, use máscara cobrindo a boca e o nariz sempre que estiver fora de casa, higienize sempre as mãos com álcool 70 ou água e sabão, evite aglomerações e respeite as regras de distanciamento social em locais públicos.

Faça sempre o certo. Todo o mundo agradece!