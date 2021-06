Facebook mantém suspensão de Donald Trump até 2023

O Facebook anunciou nesta sexta-feira (4) que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está banido da rede social por dois anos. Caso queira voltar para a rede de Mark Zuckenberg, Trump terá que esperar até, pelo menos, o dia 7 de janeiro de 2023.

“Dada a gravidade das circunstâncias que levaram à suspensão do senhor Trump, acreditamos que suas ações constituíram uma grave violação de nossas regras que merecem a pena mais alta disponível sob os novos protocolos”, disse o vice-presidente de assuntos globais do Facebook, Nick Clegg, em um post.

O Facebook também disse que os políticos serão tratados como os outros usuários quando violarem as regras da rede social, particularmente em caso de desinformação.

A decisão de remover a página do empresário da plataforma veio depois da invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro, quando apoiadores do republicano tentaram impedir a oficialização de Joe Biden como novo presidente do país. Nas redes sociais, Trump fez diversas postagens alegando que as eleições haviam sido fraudadas e incitou os seguidores a fazerem algo.

