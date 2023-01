FAG divulga valores e formulário para inscrições no Curso Técnico de Ginástica Rítmica

Investimento acessível para professores, técnicos, estagiários e atletas. A Federação Amazonense de Ginástica (FAG) abriu inscrições para o “Curso Técnico de Ginástica Rítmica” com a treinadora da seleção brasileira de conjunto, Camila Ferezin, e a assistente técnica Bruna Martins. A capacitação acontece no período de 2 a 4 de fevereiro, no Centro de Ginástica do Amazonas, na Vila Olímpica de Manaus.

Segundo a presidente da FAG, Artemis Soares, os valores são os seguintes: R$ 600 (professores e técnicos); R$ 300 (estagiários, estudantes e ginastas estaduais e regionais registradas na FAG até 2022); e R$ 200 (ginastas participantes de campeonato brasileiro em 2022).

“É um curso de altíssimo nível e tem como público alvo técnicos de ginástica rítmica, árbitros, professores, ginastas e acadêmicos. A capacitação acontece pouco tempo depois de o Brasil conquistar o quinto lugar no Mundial”, explica a presidente da FAG.

Os interessados em participar do Curso Técnico de Ginástica Rítmica devem entrar em contato com a federação por meio dos telefones (92) 98171-4448/98803-2752. Outra forma é fazer a inscrição on line, por meio do link divulgado no cartaz oficial do curso. Ao clicar, o interessado vai direto para a plataforma Google Docs. O pagamento pode ser feito via PIX (QR Code).