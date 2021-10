Faixa Liberada na avenida do Samba está suspensa nesta quinta-feira

A Prefeitura de Manaus, por meio da Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), informa que, excepcionalmente nesta quinta-feira, 14/10, não será realizada a Faixa Liberada da avenida do Samba, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste, que será interditada por conta do jogo entre as seleções brasileira e uruguaia, que disputam a 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, na Arena da Amazônia.

Na próxima quinta-feira, 21, a Faixa Liberada da avenida do Samba retorna normalmente, no horário de 17h às 21h, com a via liberada para atividades de caminhadas, corridas e “aulão” de ritmos.