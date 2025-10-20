Faixas de fronteira da Amazônia terão novos projetos

Para identificar e discutir as principais demandas que vão orientar a implementação de projetos estratégicos na Amazônia, gestores dos governos estaduais, municipais e representantes da sociedade civil se reuniram na última semana, O encontro foi coordenado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), que conduziu essas atividades como parte da etapa de revisão do Plano de Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira (PDIFF) da Região Norte.





As oficinas integram a elaboração dos PDIFFs dos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, além da formação dos respectivos Núcleos Estaduais de Fronteira (NEFs). No total, a iniciativa abrange 97 municípios localizados total ou parcialmente ao longo de uma faixa de 150 quilômetros da fronteira terrestre brasileira, onde se destacam nove cidades-gêmeas.

De acordo com o coordenador-geral de Gestão do Território do MIDR, Vitarque Coêlho, a metodologia utilizada foi a escuta ativa, ferramenta essencial para alinhar o planejamento às reais necessidades da população local. “Os principais problemas encontrados são infraestrutura precária, carência de investimento que proporcione emprego e renda para o jovem empreendedor, as grandes distâncias que existem por lá. Por exemplo, dentro de Rondônia, para a equipe ir de uma cidade para a outra onde fizemos oficinas, foram 20 horas de ônibus. Isso tudo será detalhado na carteira de projetos do PDIFF de cada estado”, destacou o coordenador-geral do MIDR.

A importância dos próximos passos, segundo Vitarque Coêlho, está na criação de Núcleos Estaduais de Fronteira, para que os problemas sejam solucionados, com mais eficácia. “Os núcleos são fundamentais, pois facilitam a criação, de forma efetiva, da carteira de trabalho, pois são formados por pessoas que moram nas cidades, nas comunidades, ou seja, sabem melhor a carência do que nós, do Governo Federal. Além disso, esse núcleo pode levar os planos de desenvolvimento e integração da faixa de fronteira para os parlamentares de seus estados, que decidem com muita autoridade o orçamento federal”, completou Vitarque.