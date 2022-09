Falcão manda mensagem para Luva de Pedreiro: ‘Viva sua vida como decidir’

O ex-jogador de futsal Falcão, responsável por agenciar a carreira do influenciador baiano Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, publicou uma mensagem de apoio ao jovem após a decisão de abandonar a carreira.

A mensagem de Falcão foi publicada no único vídeo disponível no Instagram do Luva de Pedreiro.

“Amigo, descanse, viva sua vida como você decidir. Estamos aqui sempre para te apoiar. Não esqueça que você faz muita gente feliz”, disse.

Nesta terça-feira (13), o influenciador baiano apagou todas as postagens na página e disse que, após cumprir com contratos assinados, pretende ficar longe dos holofotes.

“Fala minha tropa. Todo mundo está pensando que fui hackeado, mas não fui hackeado. Eu que apaguei os vídeos mesmo e parei. Vou viver minha vida normal e sossegado daquele jeito. A equipe que estou é a melhor do mundo, tudo gente boa e faz parte da minha família, mas essa foi uma decisão minha”, disse o jovem em sua conta com 18 milhões de seguidores.

Nova fase na carreira

Luva abandona a carreira menos de três meses depois de anunciar que teria como agenciador o empresário e ex-jogador de futsal Falcão.

Iran Ferreira tem 20 anos e, atualmente, é o influenciador de futebol mais seguido no Instagram, com mais de 18 milhões de seguidores. No TikTok, mobiliza mais de 19 milhões de inscritos.

Em agosto deste ano, ele chegou a celebrar a assinatura do maior contrato publicitário da sua carreira. Horas depois do anúncio, o influencer comemorou a marca de quase 5 milhões de visualizações em apenas um vídeo postado no Instagram.

O nome Luva de Pedreiro faz referência às luvas utilizadas pelo jovem para jogar futebol. Ele se tornou uma sensação viral com o bordão ‘receba’, em vídeos de com feitos dele em um campo de várzea da cidade de Quijingue.

g1