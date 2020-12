Falhou a manobra de Eduardo Braga para beneficiar o dono da Cigás

Como relator da nova Lei do Gás Natural, o senador Eduardo Braga (MDB-Amazonas) quis incluir um capítulo inteiro para beneficiar usinas termelétricas estacionárias, com o pretexto de que estas podem contribuir para levar energia elétrica à base de gás para capitais brasileiras onde ainda não há a oferta desse tipo de energia.

A proposta do senador, aparentemente ‘’inocente e revestida de espírito público’’, causou estranheza e resistência da própria indústria do segmento de energia e do Governo Bolsonaro, que defende a aprovação da versão original do Projeto de Lei.

O PL vindo da Câmara dos Deputados é a aposta do Governo Federal para reduzir o preço do gás natural, atrair investimentos, aumentar a competição e evitar monopólios.

Ao priorizar as usinas termelétricas estacionárias, alimentadas à gás por gasodutos que já têm licença ambiental, o que a emenda do senador Eduardo Braga não faria seria justamente abrir o mercado para outras empresas explorarem o segmento. Isso porque, conforme revelou o Jornal Estadão, das 11 estruturas licenciadas no País, seis são de empresas que pertencem ou estão ligadas ao empresário Carlos Suarez.

Carlos Suarez é um empresário baiano, velho conhecido de Eduardo Braga, com forte presença na economia do Estado, ainda que de forma obscura.

Ele é o acionista majoritário da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), criada pelo Governo do Amazonas para distribuir e comercializar o gás natural explorado na província petrolífera de Urucu, em Coari. Por causa da manobra para beneficiar o empresário baiano, Eduardo Braga foi duramente criticado.