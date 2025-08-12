Falso advogado é preso por aplicar golpe avaliado em mais de R$ 122 mil em idoso

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, nesta terça-feira (12/08), mandado de busca e apreensão e prisão preventiva de Eliney da Silva Constantino, de 34 anos, pelo crime de estelionato contra um idoso de 71 anos. O prejuízo à vítima está avaliado em mais de R$ 122 mil.





Conforme a delegada Benvinda Gusmão, titular da unidade policial, as diligências foram iniciadas após denúncia da vítima no dia 11 de julho deste ano, onde foi possível identificar que mesmo sem nenhum registro oficial, Eliney oferecia serviços jurídicos relacionados à defesa em ações de busca e apreensão de um banco.

“A vítima foi induzida pelo autor a realizar 58 transferências via pix para quitar o financiamento de um veículo, ação que resultou em um prejuízo de mais de R$ 32 mil, além de um dano financeiro de aproximadamente R$ 90 mil pela apreensão do automóvel em razão do financiamento não estar sendo pago. Somado os dois valores, o idoso ficou em um prejuízo avaliado em mais de R$ 122 mil”, contou a delegada.

Ainda de acordo com a delegada, em consulta ao sistema de Processo Judicial Digital (PROJUDI), foi possível identificar que o autor é reincidente no crime investigado, e em seu nome constam 16 procedimentos criminais em outras delegacias, dos quais, três já estavam sendo respondidos.

“O prejuízo financeiro causado às diversas vítimas ultrapassa R$300 mil. Ele atuou de maneira reincidente, inclusive, em causas que envolvem liberdades de terceiros, que acentua o potencial de dano irreparável” acrescentou Benvinda.

Diante dos fatos, foi representado pela prisão preventiva e busca e apreensão no endereço do autor. Após o devido deferimento pelo Poder Judiciário, a equipe policial se deslocou ao endereço do autor, no bairro Alvorada, zona centro-oeste, e efetuou a prisão de Eliney, que teve também seu aparelho celular apreendido.

Para a delegada, a ação reforça o compromisso da Polícia Civil em combater os crimes praticados por falsos advogados, especialmente contra pessoas mais vulneráveis, como os idosos, contando também com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM).

Procedimentos

Eliney da Silva Constantino responderá pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e exercício ilegal de profissão e está à disposição da Justiça.