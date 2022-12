Família anda de ‘jet ski com rodas’ pelas ruas de Santa Catarina; veja vídeo

A cena de uma família circulando em São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina, na última terça-feira, 27, com um jet ski adaptado com 4 rodas viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, ao menos três pessoas aparecem no veículo adaptado. À ‘NSC TV’, o proprietário do ‘patjet’, como ele o nomeou, afirmou ter tido a ideia após a assistir a um vídeo na internet e disse que o brinquedo foi feito para as filhas gêmeas irem à praia.

“Comprei o jet ski de um amigo, sem motor. Então cortei o fundo, coloquei duas rodas de carrinho de mão, um motor estacionário de bomba de veneno e montei o jet em cima de um patinete”, afirmou o homem que não foi identificado pela reportagem.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o veículo não pode circular pelas ruas pois não está especificado em nenhuma categoria existente e corre o risco de ser apreendido e levado ao pátio pelos órgãos fiscalizadores.

