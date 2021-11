Familiares lotam cemitérios para visitas aos entes queridos

A terça-feira (2) amanheceu com muitas pessoas lotando o cemitérios para visitas aos entes queridos neste Dia de Finados. Os locais abriram às 7h e devem fechar às 18h.

A expectativa da Prefeitura de Manaus é de que 500 mil pessoas façam suas visitas nesta terça-feira. As linhas de ônibus também foram reforçadas para assegurar a segurança viária e facilidade de acesso dos visitantes aos cemitérios. Agentes de trânsito também estão nas proximidades dos cemitérios para manter a fluidez do tráfego.

O fluxo mais intenso está no cemitério São João Batista, no Boulevard, Zona Centro-Sul de Manaus, e no Nossa Senhora Aparecida, bairro Tarumã, Zona Oeste. O movimento em ambos é intenso principalmente por conta do longo período em que os locais ficaram fechados para visita devido à pandemia de covid-19.