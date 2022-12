Famílias de Rio Preto da Eva receberam três mil cestas básicas do programa Natal Solidário

A prefeitura também entregou mais de seis mil brinquedos às crianças do município

O Ginásio Dayson Siqueira Pinto, em Rio Preto da Eva, ficou lotado na manhã deste sábado (24), véspera de Natal. Três mil famílias rio-pretenses, cadastradas nos programas sociais da prefeitura, estiveram no local para receber cesta básica, brinquedos e kits de higiene e saúde.

A grande ação chamada de Natal Solidário, foi uma realização da Prefeitura de Rio Preto da Eva, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SEMECD) e Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA).

As famílias cadastradas receberam senhas de forma antecipada, tanto para o recebimento da cesta básica, quanto para os brinquedos. Das 3 mil cestas, 2 mil foram entregues para famílias da zona urbana e mil para as da zona rural, e dos 6 mil brinquedos, 4 mil foram entregues para crianças da zona urbana e 2 mil para as da zona rural.

Durante a entrega, os idosos do Centro de Convivência do Idoso de Rio Preto da Eva tiveram prioridade. Dona Marta, de 68 anos, sempre animada, foi uma das primeiras a receber a cesta de natal. “Muito feliz e agradecida ao prefeito Anderson por toda a assistência que ele dá para os idosos de Rio Preto. Com certeza vai ser um natal mais feliz para nossas famílias”, disse ela.

O prefeito Anderson Sousa esteve presente no evento. Ele fez as primeiras entregas e conversou com a população. “Eu fico muito contente em realizar este evento. Natal é uma data para reunir a família, preparar a ceia, celebrar com quem amamos, e que bom que estamos proporcionando um natal melhor para estas famílias. Também quero agradecer a toda as equipes de todas as secretarias pela organização do Natal Solidário”, comentou Anderson.

As famílias que não foram contempladas nesta edição do Natal Solidário, que não estão cadastradas nos programas sociais, mas que atendam aos requisitos, podem procurar a SEMAS na próxima segunda-feira (27). “Hoje realmente só estão recebendo as cestas e brinquedos, as famílias cadastradas e que pegaram a senha nos dias 21 e 22.

O prefeito autorizou que a gente faça os atendimentos das demais famílias no dia 27. As pessoas podem nos procurar na secretaria que a gente vai fazer o pré-cadastro, posteriormente as visitas domiciliares e se comprovado que atendem os requisitos, faremos o cadastro nos programas sociais”, disse Néia Souza, secretária executiva da SEMAS.

Além das cestas básicas e brinquedos, as famílias com meninas adolescentes também receberam kits de higiene contendo absorventes íntimos.

📸 Erlan Roberto