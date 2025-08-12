Famílias do Colônia Terra Nova são beneficiadas com emissão do cartão ‘PassaFácil’

A Prefeitura de Manaus em parceria com o Sindicato das Empresas do Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), realizou, nesta terça-feira, 12/8, mais uma edição da ação itinerante do cartão “PassaFácil”, desta vez atendendo os moradores do bairro Colônia Terra Nova, zona Norte da capital.





A atividade beneficiou mais de cem famílias, com destaque para a emissão de cartão “PassaFácil Social”, que garante desconto na tarifa do transporte coletivo para pessoas de baixa renda, promovendo o acesso facilitado ao transporte público urbano. A iniciativa tem como foco as comunidades e as áreas mais afastadas do centro da cidade, onde a população muitas vezes enfrenta maiores dificuldades de deslocamento até os pontos fixos de atendimento.

Além do “PassaFácil Social”, a ação também oferece serviços de emissão da 1ª e 2ª via dos cartões estudantil e comum, ampliando o atendimento à população e garantindo que estudantes e demais usuários possam regularizar ou obter seus cartões de forma prática e acessível, sem a necessidade de grandes deslocamentos.

Durante a ação, os moradores puderam realizar o cadastro, receber orientações e sair com o cartão em mãos. O serviço itinerante busca reduzir barreiras de acesso e reforçar o compromisso da Prefeitura de Manaus com a inclusão social e a mobilidade urbana acessível.

A vice-presidente de Transporte do IMMU, Viviane Cabral, destacou a importância do programa. “O PassaFácil Social é uma ferramenta de inclusão. Muitas famílias, por estarem em regiões mais distantes, não conseguem se deslocar facilmente para realizar o cadastro. Com essa ação itinerante, levamos o serviço até quem mais precisa, garantindo dignidade e direito ao transporte público com tarifa reduzida”, afirmou.

Para o presidente da Associação Comunitária e Social América do Sul, Luiz Carlos Salgado, a presença da ação no bairro representa atenção e respeito com a comunidade.

“Receber esse tipo de atendimento aqui é um alívio para muitos moradores. É um trabalho que traz dignidade e mostra que a prefeitura está olhando para quem mora longe do Centro. A comunidade agradece e espera mais ações como essa”, declarou.

Moradora do bairro, a dona de casa Naimy Simas foi uma das beneficiadas e comemorou a facilidade no acesso ao serviço.

“Antes eu teria que pegar dois ônibus pra ir atrás desse cartão. Hoje eu fiz tudo aqui mesmo, perto de casa. Isso ajuda muito, principalmente para a gente que depende do transporte para tudo”, disse.

A ação no Colônia Terra Nova faz parte de uma programação especial que seguirá atendendo outras comunidades de Manaus. A próxima parada será nesta quinta-feira, 14/8, na rua Sampe, nº 117, na comunidade Ismail Aziz, no bairro Tarumã, zona Oeste.

O cartão “PassaFácil Social” é destinado a cidadãos de baixa renda devidamente cadastrados e é um instrumento fundamental na política de mobilidade urbana inclusiva da Prefeitura de Manaus.