Famílias em vulnerabilidade no Amazonas recebem nova doação de farinha

Aproximadamente 800 famílias receberão nova doação de farinha de mandioca da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Os beneficiários são pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional no estado.





A Conab autorizou o Instituto Central das Entidades Associativas do Brasil (ICEAB) a retirar 7,2 toneladas do alimento da unidade armazenadora da estatal em Manaus. A retirada está prevista para esta quarta-feira (16).

A farinha de mandioca foi adquirida pela companhia por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade Compra Direta, com recursos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). A iniciativa tem como objetivo apoiar a produção de agricultores e agricultoras familiares do Amazonas.

Em fevereiro deste ano, a Conab também doou 22,5 toneladas de farinha de mandioca à Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (Copime). Essa doação contribuiu para complementar a alimentação de 5 mil famílias indígenas em situação de insegurança alimentar e nutricional.