Famílias ribeirinhas do rio Negro recebem assistência da operação “Cheia 2025”

A Prefeitura de Manaus deu continuidade, ontem sexta-feira, 18/7, às ações da operação “Cheia 2025”, beneficiando 150 famílias ribeirinhas do rio Negro. As comunidades vêm sendo atendidas desde a última segunda-feira, 13, com a distribuição de cestas básicas, kits de higiene e materiais de limpeza.





A ação tem o objetivo de minimizar os efeitos da cheia e garantir assistência direta às comunidades mais afetadas. A presidente do FMS, Viviana Lira, destacou que a iniciativa faz parte do plano emergencial da Prefeitura de Manaus.

“Hoje, nós estamos iniciando aqui na comunidade São Sebastião do Cuiera, estamos presentes, nós estaremos em outras comunidades também, reforçando esse trabalho, reforçando esse apoio que é tão importante para as famílias ribeirinhas. Estamos atendendo, além da comunidade São Sebastião do Cuiera, as comunidades ao redor. São quatro comunidades, cerca de 150 famílias atendidas”, afirmou Viviana.

No total, 11 comunidades foram alcançadas nesta sexta-feira, sendo São Sebastião do Cuieiras; Três Unidos; Nova Canaã do Cuieiras; Nova Esperança do Cuieiras; São Francisco do Chita; Mucura; São Francisco do Solimõeszinho; Bela Vista Do Jaraqui; Caioé; Tatulândia e Araras.

Na oportunidade, o secretário da Semasc, Saullo Vianna, destacou que as ações seguem tanto na zona rural quanto na urbana.

“Nós estamos fazendo uma operação para que a gente possa levar ajuda humanitária para as pessoas que foram afetadas de alguma forma, direta ou indiretamente, pela cheia. Nós estamos fazendo essa ação em 36 comunidades da zona rural e também em nove bairros da zona urbana. Foram feitas nos últimos dias todas as comunidades do rio Amazonas e hoje nós iniciamos as comunidades do rio Negro e nós vamos atender com entrega de cesta básica, kit higiene, kit limpeza e água mineral”, destacou Saullo.

Na comunidade São Francisco do Chita, a agricultora Rosilde da Silva, de 56 anos, agradeceu as entregas humanitárias.

“Eu fico muito agradecida, pois nessa cheia já chegou ajuda. Agradeço a Deus em primeiro lugar e, em segundo, ao prefeito, ele sempre se lembra da gente, tanto na seca como na cheia, muito obrigada à toda equipe da Prefeitura de Manaus”, falou Rosilde.

A dona de casa Suely Gomes Pontes, de 45 anos, enfatizou a importância dos kits de alimentação entregues para sua família.

“Para mim, é uma alegria receber uma cesta básica. A cheia acabou com minha plantação de pimentão e tomate, o rio subiu e chegou na beira da minha casa. Estou emocionada que a prefeitura trouxe essa cesta para gente ficar mais animada e bem amparada”, relatou Suely.

Morador da comunidade São Sebastião do rio Cuieiras, João Silva, destacou a importância do apoio.

“Essa emoção ficou engatada, primeiramente agradeço a Deus e em segundo ao nosso prefeito David Almeida. Porque Deus está usando a vida dele para ajudar o ribeirinho, ajudar com essa cesta básica, com esse rancho, porque hoje em dia muitos não têm arroz nem feijão, mas hoje nós temos ajuda do nosso prefeito”, relatou João.

As equipes seguem mobilizadas para atender as famílias afetadas, reforçando o compromisso da Prefeitura de Manaus em proteger e cuidar da população.