Fapeam patrocina evento que populariza estudos sobre a vida aquática na Amazônia

Nos próximos dias, um evento científico promete iluminar as comunidades rurais do Amazonas com um mergulho profundo no fascinante mundo dos peixes da região. Intitulado “Popularização dos estudos com vida aquática nas comunidades rurais do Amazonas”, este evento, apoiado pelo Governo do Amazonas por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), está marcado para acontecer em duas datas e locais distintos.





A primeira parada será em Maués, situada a 276 quilômetros da capital, onde as atividades acontecerão de 2 a 4 de abril. Em seguida, a celebração científica seguirá para Barcelos, localizada a 399 quilômetros da capital, onde o evento ocorrerá de 8 a 11 de abril.

Esta iniciativa, respaldada pelo Programa de Apoio à Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação (POP CT&I) da Fapeam, tem como objetivo principal difundir e popularizar a ciência entre a população, por meio de atividades educativas e da disseminação de conhecimentos técnico-científicos sobre aquicultura no interior do Amazonas.

Elizabeth Gusmão Affonso, pesquisadora e Líder do Grupo de Pesquisa Aquicultura na Amazônia Ocidental do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), é a coordenadora deste evento ambicioso. Ela expressou sua esperança em estimular especialmente os professores das escolas públicas, que estarão acompanhados de seus alunos, a se envolverem na tarefa de tornar acessíveis os conhecimentos sobre a região.

“Levar os resultados das pesquisas realizadas pelo Inpa sobre a produção de peixes na Amazônia para as cidades do interior é uma oportunidade única de compartilhar essas descobertas com a população”, afirmou Affonso.

A programação do evento será repleta de atividades enriquecedoras, incluindo o lançamento de cartilhas, minicursos, oficinas, palestras e exposições. Os interessados podem obter mais informações sobre o encontro através do link (www.aquiculturainpa.com), e as inscrições para os minicursos e palestras estão sendo realizadas presencialmente nas escolas.

O evento tem como público-alvo estudantes do ensino fundamental I e II, ensino médio, ensino técnico, produtores, profissionais e o público em geral, com a estimativa de mil participantes.

Em Maués, a programação incluirá uma variedade de atividades, como a exposição “Tenda da Ciência”, que apresentará aquários com peixes e sistemas de bioflocos, além de materiais educativos como ingredientes para ração, parasitos de peixes e couro de peixes, entre outros.

Já em Barcelos, os tópicos abordados incluirão desde o histórico da pesca de peixes ornamentais até demonstrações das microdietas desenvolvidas no Inpa. Para as crianças, estão planejadas atividades interativas, como “explorando a microvida” e a divertida “entrega do aquário de papel”.

A Fapeam desempenha um papel crucial no apoio a iniciativas como esta. Através do POP CT&I, o programa visa incentivar e apoiar eventos de popularização da ciência no Amazonas, contribuindo para democratizar o conhecimento em ciência, tecnologia e inovação na região.

Devido à seca dos rios no ano anterior, o evento deste ano foi adiado para abril de 2024, mas a expectativa é de que ele traga uma onda de entusiasmo e aprendizado para as comunidades rurais do Amazonas.

Este evento não seria possível sem o apoio da Fapeam, que financia não apenas a produção e distribuição de materiais educativos, mas também a logística necessária para eventos fora da capital.

Portanto, prepare-se para mergulhar nas águas da ciência e descobrir os segredos fascinantes dos peixes da Amazônia, tudo isso graças ao compromisso da Fapeam em promover o conhecimento e a inovação em toda a região.

Agenda

A Fapeam disponibiliza a agenda de eventos científicos apoiados pelo Governo do Amazonas, via Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos no Estado do Amazonas (Parev) e POP CT&I em: https://www.fapeam.am.gov.br/programacao-de-eventos-cientificos-e-tecnologicos-apoiados-pela-fapeam-2/