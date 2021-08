Farmácia vai fornecer merenda para escolas de Manicoré

Uma farmácia localizada em Manicoré (a 333 quilômetros de Manaus) vai fornecer merenda para as escolas do município. A empresa Marcele da C. Correia, mais conhecida como Drogaria São José, vai receber pouco mais de R$ 40 mil pelo serviço.

De acordo com a Receita Federal, o estabelecimento atua com o comércio varejista de produtos farmacêuticos. Mesmo assim, o prefeito de Manicoré, Lúcio Flávio, fechou contrato com a empresa.

Para o mesmo serviço, o gestor contratou outras empresas que atual no ramo alimentício. Ao todo, Lúcio Flávio fechou oito contratos que juntos ultrapassam a casa dos R$ 3 milhões.