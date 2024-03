FAS abre vagas para analistas, assistentes e consultores

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) está com vagas abertas para várias áreas de atuação na capital e municípios do Amazonas. Ao todo, são 18 oportunidades para consultores, analistas e assistentes. Os interessados podem enviar suas propostas até os dias 14 e 21 de março, a depender da vaga ofertada.





Após o envio de propostas, a FAS irá analisar os currículos, entrar em contato posteriormente para agendar entrevista com os candidatos que tiverem suas propostas aceitas. As vagas disponíveis são: Pessoa Consultora em corte de cabelo (Itapiranga/AM); Pessoa Consultora em Informática (Itapiranga/AM); Pessoa Instrutora de Educação Ambiental (Eirunepé/AM); Pessoa Instrutora de Música/Violão (Eirunepé/AM); Pessoa Instrutora de Informática (Eirunepé, Maraã e Fonte Boa); Pessoa Consultora em Elaboração de Plano de Comunicação Interna; Pessoa Coordenadora Técnica; Pessoa Instrutora de Práticas Esportivas e apoio em Evento Esportivo (Itapiranga/AM); Pessoa Instrutora de Culinária Regional (Itapiranga/AM); e Pessoa Instrutora de Empreendedorismo/Manicure (Itapiranga/AM).

Além dessas, também estão abertas vagas para contratação com tempo determinado na capital. As vagas são direcionadas para o Programa de Empreendedorismo e Negócios Sustentáveis da Amazônia (Pensa), são elas: Pessoa Assistente de Projetos (2); Pessoa Analista de Projetos; Desenvolvedor Especialista Blockchain Full-Stack; Assistente De Empreendedorismo; e Pessoa Coordenadora de Projetos para o Programa Floresta em Pé (PFP).

De acordo com o gerente de empreendedorismo Wildney Mourão, as contratações têm o objetivo de selecionar bons profissionais no mercado, para garantir com êxito a gestão e implementação de projetos estratégicos da FAS. Esses projetos irão contribuir para fortalecimento da bioeconomia amazônica, pesquisa, desenvolvimento e inovação, além de capacitar empreendedores amazônicos para que eles sejam autônomos e responsáveis pela gestão de seus empreendimentos. “Nosso propósito é ter em nosso time pessoas que desejam trabalhar em prol da disseminação da cultura empreendedora nas comunidades ribeirinhas da Amazônia profunda. O Programa de Empreendedorismo atua de forma conjunta com os comunitários para levar prosperidade às populações tradicionais. Então, quem busca atuar com projetos conectados ao desenvolvimento sustentável tem a oportunidade de somar junto à FAS”, declarou.

Os interessados podem acessar o site da FAS e seguir os passos, de acordo com as informações indicadas para cada vaga.

A FAS está empenhada em construir um time cada vez mais diverso e inclusivo. Por isso, incentiva a candidatura de pessoas pretas, indígenas, pessoas com deficiência, de todas as regiões, idades, identidades de gênero e orientações sexuais. O processo de seleção é justo e transparente considerando as competências e habilidades das pessoas candidatas. Todas as candidaturas serão tratadas com estrita confidencialidade.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade. Com 16 anos de atuação, a instituição tem números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 40% no desmatamento em áreas atendidas.